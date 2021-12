La definizione e la soluzione di: La Zellweger di Hollywood. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RENEE

Curiosità : La Zellweger di Hollywood

Kathleen Zellweger (Katy, 25 aprile 1969) è un'attrice statunitense. Giunge alla notorietà per i suoi ruoli in film come Jerry Maguire (1996), La voce dell'amore ... Significato renee

Neologismi (2008) cinemusical (cine-musical), s. m. inv. Musical cinematografico, spettacolo , colpiscono Chicago, il cine-musical con Richard Gere , Catherine Zeta Jones e Renée Zellweger , che alla settima settimana di tenitura riesce a superare gli ottomila spettatori Definizione Treccani

Altre definizioni con zellweger; hollywood; La zellweger nota attrice statunitense; La zellweger dello schermo; Iniziali della zellweger ; Il carpet di hollywood ; In fondo a hollywood ; Nicolas __: attore di hollywood ; Un’Emma di hollywood ; Cerca nelle Definizioni