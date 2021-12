La definizione e la soluzione di: Vivono in una città senza automobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VENEZIANI

Curiosità : Vivono in una citta senza automobili

all'aperto, in una tenda o tra i rifiuti. in un veicolo: un'automobile o una roulotte. Alcuni di questi sono persone benestanti che vivono in questo modo ... Significato veneziani

veneziano (ant. viniziano) agg. e s. m. (f. -a). – 1. quando si sforza d’andare così stirato in su la sella e, come noi sogliam dire, alla veneziana, a comparazion d’un altro, che paia che non vi pensi e stia a cavallo così disciolto CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

