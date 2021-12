La definizione e la soluzione di: Vive in contemplazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ASCETA

Curiosità : Vive in contemplazione

necessario per potersi dedicare alla contemplazione (ad esempio per regolare i desideri e le passioni)."Ma, in quanto è uomo e vive con la massa della gente, sceglie ... Significato asceta

ascèta s. m. e f. dal lat. tardo asceta o ascetes, gr. ?s??t ascesi (pl. m. -i). – Chi pratica l’ascetismo: gli antichi a. cristiani; un santo a.; per rinuncia o comunque austera: un giovane studioso dal viso d’a.; condurre vita da asceta. o ascetes, gr. asket?s 'che si esercita' pl. m. -i. - 1. relig. chi pratica l'ascetismo eremita, mistico, lett. romito, nel Cristianesimo primitivo e medievale anacoreta. ? stilita. 2. estens. chi fa una vita austera e di rinunzia eremita, monaco. festaiolo, gaudente, scherz Definizione Treccani

