La virtù di chi non fa ingiustizie

Infatti la giustizia è virtù dell'anima, come dice Socrate, al contrario di Trasimaco, che vede l'ingiustizia una virtù. Libro II: Intervento di Glaucone ... Significato equità

equità s. f. dal lat. aequitas -atis, der. di aequus common law (v.) e nel diritto internazionale, e solo eccezionalmente nel diritto italiano, l’equità (ingl. equity) è la «giustizia del caso singolo», quella che prevede, da parte equità s. f. dal lat. aequitas -atis, der. di aequus 'equo'. - 1. giur. applicazione non rigida della legge, temperata da umana considerazione dei casi particolari discrezionalità, flessibilità, moderazione, ponderatezza. ? giustizia. inesorabilità, inflessibilità, rigidità, rigore, Definizione Treccani

