La definizione e la soluzione di: È vicina a Le Havre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CAEN

Curiosità : e vicina a Le Havre

cercando altri significati, vedi Le Havre (disambigua). Le Havre (AFI: /l? av?(?)/; in normanno Lé Hâvre, "il porto") è un comune francese di 179.783 abitanti ... Significato caen

piètra s. f. lat. petra, prestito del gr. p?t?a, entrato magnesiaco, facilmente lavorabili, usati nei monumenti barocchi della Puglia; p. di Caen ( , città della Francia settentr. nel dipartimento di Calvados), calcare oolitico CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – EPOCHE STORICHE – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA Definizione Treccani

