La definizione e la soluzione di: È vicina a Bruxelles.

Soluzione 5 lettere : ALOST

Curiosità : e vicina a Bruxelles

La città di Bruxelles, in italiano anche Brusselle (in francese ville de Bruxelles o anche Bruxelles-ville, in olandese Brussel-stad), è uno dei 19 comuni ... Significato alost

Altre definizioni con vicina; bruxelles; È vicina a Le Havre; La capitale del Nord africa più vicina alla Sicilia; Lo è chi non... avvicina ; Si avvicina sempre brontolando; Le Brassicacee... di bruxelles ; Città a sud di bruxelles sede di un noto aeroporto; Come le abitanti di bruxelles e Anversa; Ha per capitale bruxelles ; Cerca nelle Definizioni