La definizione e la soluzione di: Si versa nell acqua che bolle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SALE GROSSO

Curiosità : Si versa nell acqua che bolle

pontremolesi), la diversa preparazione (si prepara una pastella abbastanza fluida fatta di acqua, sale e farina che poi si versa su un testo in metallo o in terracotta ... Significato sale%20grosso

sale s. m. lat. sal salis «sale» (e anche «mare») e, in senso fig., «arguzia»: voce di origine indoeur., affine al gr. dell’aspetto e della purezza: s. grosso, in cristalli grandi, non sempre incolore s.; il minestrone è giusto di s., va bene di sale. c. Modi di dire fig.: non metterci né s. né CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – FARMACOLOGIA E TERAPIA – MODA – ALIMENTAZIONE – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA sale s. m. lat. sal salis 'sale' e anche 'mare' e, in senso fig., 'arguzia'. - 1. chim. composto generalm. cristallino derivante da un acido per sostituzione totale solubile in acqua, usato per condire o conservare cibi: s. fino, grosso ? chim. cloruro di sodio, sale da cucina. ? salgemma. ? Espressioni con uso fig.: fam., restare o Definizione Treccani

