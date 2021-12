La definizione e la soluzione di: In veranda e in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NA

Curiosità : In veranda e in cucina

Loretta, Salvatore, Samuele, Tiziana, Valeria, Verando, Virginia, Vito. Mystery Box Tema: l'essenziale in cucina. Per ogni attrezzo scelto per cucinare, i ... Significato na

Na. – Simbolo dell’elemento chimico sodio (il cui nome lat. scient. è Natrium). nature na'tyr, it. na'tjur s. f., fr. propr. 'natura', usato in ital. come agg., invar. - 1. di cibi o bevande, senza condimenti al naturale. 2. estens. di donna, senza trucco fam. acqua e sapone, al naturale. truccato. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con veranda; cucina; Circonda la veranda ; Herman Melville scrisse quelli della veranda ; Chiudono la veranda ; Dà accesso alla veranda ; cucina to con zucchero e aceto; In mezzo alla cucina ; L acquaio della cucina ; Si cucina no “in blu”; Cerca nelle Definizioni