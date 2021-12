La definizione e la soluzione di: La Venier conduttrice televisiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MARA

Curiosità : La Venier conduttrice televisiva

Mara Venier (IPA: /'mara ve'nj?r/), pseudonimo di Mara Povoleri (Venezia, 20 ottobre 1950), è una conduttrice televisiva, attrice, opinionista e stilista ... Significato mara

mara s. f. forma settentr. (e ladina) di marra2. – Termine usato nel Cadore e nel Friuli per indicare un torrente di melma con frammisti materiali rocciosi: per es., quella di Moscardo in Carnia . marachella mara'k?l:a s. f. dall'ebr. meraggel 'esploratore, spia'. - azione illecita, spec. infantile, tenuta nascosta, ma perdonabile: fare, scoprire una m. birbantata, birbanteria, non com. birbata, birberia, birbonata, birboneria, birichinata, birichineria, fam. gherminella, Definizione Treccani

