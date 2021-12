La definizione e la soluzione di: Vendono frutti di mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OSTRICAI

Curiosità : Vendono frutti di mare

è raro incontrare per le strade chioschi che vendono frutti di mare, tra cui le vongole e il granchio di Dungeness. Dalla costa si possono prendere alcuni ... Significato ostricai

Definizione Treccani

Altre definizioni con vendono; frutti; mare; Si vendono conciate; Negozio dove si vendono anche borse; vendono dolci a più gusti; Si vendono in tagli e pezze; frutti freschi e secchi con il nocciolo bislungo; frutti che si tagliano a fette; frutti che si affettano; Gli squisiti frutti di Vignola; Il mare in cui sbocca il Don; Fa manovre in mare ; Un medicinale da spalmare ; E più vasto del mare ; Cerca nelle Definizioni