La definizione e la soluzione di: Si vede nelle banconote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FILIGRANA

Curiosità : Si vede nelle banconote

dell'aprile 1910 limitava al taglio di lire 1000 la possibilità di emettere banconote. Sono riprodotte "con procedimento numismatico" due teste muliebri rivolte ... Significato filigrana

filigrana (meno com. filagrana o filograna) s. f. comp. applicato su lamina: una preziosa f. del sec. 17°; una spilla, una coppia di orecchini in filigrana. In usi fig., o in similitudini, di lavoro, o anche d’opera d’arte (soprattutto filigrana s. f. comp. di filo e grano, propr. 'filo a grani'. - bibl. disegno, emblema e sim., ottenuti nello spessore del foglio e visibili in trasparenza ? Locuz. prep.: in filigrana accennato, che affiori appena: un dramma con motivi comici in f. di sottofondo, in controluce, in trasparenza, pop. sottotraccia, tra le righe. Definizione Treccani

Altre definizioni con vede; nelle; banconote; Chi è impaziente non la vede ; Può vede rla solo chi si alza di primo mattino; Chi le ha, vede una cosa per un altra; Fa inciampare chi non lo vede ; È segreto nelle elezioni; Risuona nelle vallate; Il termine delle lezioni nelle scuole di tanti anni fa; Un fornelle tto per la pappa del bebè; Soldi in monete e banconote ; Un involto di banconote ; L'artista scelto per le banconote da 500.000 lire; Aiuta a distinguere le banconote vere dalle false; Cerca nelle Definizioni