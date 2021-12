La definizione e la soluzione di: Vale molto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ASSAI

Curiosità : Vale molto

autorità per dare validità alle sue leggi, giacché la verifica sperimentale vale molto di più di qualsivoglia autorità. Se il principio di autorità osserva Blaise ... Significato assai

assài avv. lat. ad satis . – ). c. Con valore di sost., al sing. o al plur.: il poco e l’a., i pochi e gli assai; fare come i boni mercanti, li quali per guadagnare l’a., avventurano il poco, ma non l’a. per assai a's:ai lat. ad satis. - ¦ avv. 1. non com. in quantità o misura sufficiente abbastanza, a sufficienza, quanto basta. ? Espressioni: averne assai di qualcosa o di qualcuno, con la prep. di o assol.: ne ho a. di te; basta, ne abbiamo a. averne abbastanza, essere stufo o sazio, non poterne più, non volerne più Definizione Treccani

