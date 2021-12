La definizione e la soluzione di: Un vagone ferroviario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CARROZZA

Curiosità : Un vagone ferroviario

delle merci o a usi di servizio. Comunemente sono anche chiamati vagoni o carri ferroviari. Realizzati nel corso dei decenni in vari tipi a seconda delle ... Significato carrozza

carròzza s. f. der. di carro. – 1. Veicolo a quattro ruote tirato da uno seconda classe; c. ristorante, c. ristoro, c. letto (al plur., carrozze ristorante, carrozze ristoro, carrozze letto); signori in c.!, invito del conduttore ai viaggiatori quando CATEGORIA: ALIMENTAZIONE – TRASPORTI TERRESTRI carrozza ka'r:?ts:a s. f. der. di carro. - 1. trasp. veicolo a quattro ruote tirato da uno o più cavalli, per trasporto di persone ? calesse, cocchio. ? berlina, . ? carro ferroviario. ? Espressioni: carrozza letto ? ?; carrozza ristorante ? ?. ? carrozza letto vagone letto, wagon-lit. ? carrozza ristorante vagone ristorante, wagon Definizione Treccani

