La definizione e la soluzione di: Uno strumento a percussione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : XILOFONO

Curiosità : Uno strumento a percussione

Gli strumenti a percussione (comunemente definiti percussioni) sono strumenti musicali il cui suono scaturisce dal battimento, dallo sfregamento o dall'agitazione ... Significato xilofono

xilòfono (o silòfono) s. m. comp. di xilo- e -fono. – Strumento musicale (idiofono a percussione) diffuso dalla Melanesia all’Africa, e ritenuto originario dell’Asia sud-orientale; è costituito da una rozza tastiera di tavolette di legno o di bambù di differenti grandezze, che, battute con un xilofono ksi'l?fono o silofono s. m. comp. di xilo- o silo- e -fono. - mus. strumento a percussione costituito da una tastiera di tavolette di legno o di bambù, di differenti grandezze, che vengono battute con un martelletto o un bastoncino di legno ? vibrafono. ? percussioni. Definizione Treccani

Altre definizioni con strumento; percussione; strumento musicale a corde simile alla lira; strumento musicale in terracotta; Il nome generico per ogni strumento da guerra; Uno strumento caro ai Napoletani; Strumenti a percussione come il gong e le maracas; Strumento a percussione tipico del Suditalia; Uno strumento a percussione tipico napoletano; Strumento musicale a percussione ; Cerca nelle Definizioni