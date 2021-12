La definizione e la soluzione di: Uno Stato come Abu Dhabi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EMIRATO

Curiosità : Uno Stato come Abu Dhabi

Gran Premio di Abu Dhabi è un Gran Premio di Formula 1 che si disputa dal 2009 ad oggi. Il GP è stato annunciato nel 2007 all'Abu Dhabi F1 Festival. La ... Significato emirato

emirato s. m. der. di emiro. – Dignità di emiro; territorio su cui un emiro esercita la sua sovranità. Definizione Treccani

Altre definizioni con stato; come; dhabi; Li sottomisero i conquistato ri spagnoli; Lo stato dell America Meridionale con capitale Lima; E stato incoronato; Lo stato con Djerba; Aerei come l Airbus A380; Afflosciarsi come un pallone; Si agitano come ossessi; come i ponti negli antichi castelli; Quelli Uniti hanno Abu dhabi per capitale; Lo stato con Abu dhabi ; Cerca nelle Definizioni