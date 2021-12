La definizione e la soluzione di: Uno scatto del bilanciere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TIC

Curiosità : Uno scatto del bilanciere

comprimendo la molla del percussore, mentre il cane rimaneva in posizione arretrata perché incontrava il dente di scatto del bilanciere. Agendo una rotazione ... Significato tic

tic s. m. – 1. Voce di formazione onomatopeica, imitativa di un rumore non forte, ma rapido e secco: che cade; spesso in unione con altra voce simile: il tic tac dell’orologio (v. tic-tac); il cuore gli faceva tic toc. 2. a. Movimento brusco, involontario, rapido e ripetuto con tic voce onomatopeica. - ¦ interiez. voce imitativa di un rumore non forte, ma rapido e secco ticche, ticchete. ? Espressioni: tic tac riproduce il rumore di colpi tac e t. toc ? clic, scatto. ? Espressioni: tic tac il rumore di colpi lievi e regolari: il tic tac della sveglia ticchettìo; tic toc rumore secco e cadenzato battito. 2 Definizione Treccani

