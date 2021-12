La definizione e la soluzione di: Un unità navale addetta a gli sbarramenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : POSARETI

Curiosità : Un unita navale addetta a gli sbarramenti

Per unità militare navale si intende sia la singola nave sia un gruppo di navi, omogenee, come ad esempio una squadriglia di cacciatorpediniere, o disomogenee ... Significato posareti

posaréti agg. e s. f. comp. di posare e rete. – Nave p. (o assol. posareti, s. f.), speciale tipo di nave militare (detta anche nave posaostruzioni) attrezzata per trasportare e sistemare celermente in posto le ostruzioni difensive ( CATEGORIA: MILITARIA Definizione Treccani

Altre definizioni con unità; navale; addetta; sbarramenti;