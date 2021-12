La definizione e la soluzione di: Unità di misura della resistenza elettrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OHM

Curiosità : Unita di misura della resistenza elettrica

La resistenza elettrica è una grandezza fisica scalare che misura la tendenza di un corpo ad opporsi al passaggio di una corrente elettrica, quando sottoposto ... Significato ohm

ohm ‹óom› s. m. dal nome del fisico ted. G. S. Ohm (1787-1854). – Unità di (v. MKS), un’unità empirica detta ohm internazionale, come resistenza elettrica di una colonna di con definizione formalmente analoga a quella dell’ohm SI, e cioè l’o. acustico Definizione Treccani

