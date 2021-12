La definizione e la soluzione di: Una nota Casa editrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ADELPHI

Curiosità : Una nota Casa editrice

Una casa editrice è una società o un'associazione la cui attività principale consiste nella produzione e distribuzione di libri, periodici o di testi ... Significato adelphi

Neologismi (2008) adelphizzazione s. f. La tendenza di una parte della cultura italiana ad assorbire la linea strategica e le scelte della casa editrice Adelphi. ? L’«adelphizzazione» di una zona della cultura italiana in fondo si è realizzata soprattutto attraverso scelte impolitiche. Più Definizione Treccani

Altre definizioni con nota; casa; editrice; L alieno di una nota pellicola di Steven Spielberg; Un atto steso nello studio nota rile; La nota Staller; È nota quella delle Marmore; La casa cui appartengono i duchi d Aosta; In casa e in soffitta; Si può accendere su una casa ; Una casa automobilistica indiana; L'indimenticata editrice Feltrinelli; La casa editrice del fumetto Diabolik; La casa editrice più premiata allo Strega; Casa editrice dei fumetti di Tex e Dylan Dog; Cerca nelle Definizioni