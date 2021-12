La definizione e la soluzione di: Una grande città del Giappone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OSAKA

Curiosità : Una grande citta del Giappone

Voce principale: Giappone. Il titolo di città in Giappone (città ( shi?)) spetta agli enti che concorrono una delle quattro suddivisioni amministrative ... Significato osaka

Definizione Treccani

Altre definizioni con grande; città; giappone; Il grande attraversa Venezia; grande profeta d Israele; Fiore bianco, grande e odoroso; grande quantità di gioielli e denaro; La città natale di Giovanni Verga; Una importante città dell Ohio; La città de “La Bohème”; La città di san Nicola; Potente moto giappone se; Il suicidio del giappone ; Fu capitale del giappone ; Pilota giappone se votato alla morte; Cerca nelle Definizioni