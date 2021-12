La definizione e la soluzione di: Una festa campestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SAGRA

Curiosità : Una festa campestre

festa campestre, festa dei salesiani, folclore e fuochi d'artificio Fiera o sagra delle ciliegie (ultimo fine settimana di giugno): festa campestre, ... Significato sagra

sagra (ant. o letter. sacra) s. f. femm. sostantivato dell’agg. sagro, titolo di una poesia di G. Carducci (nel libro II della raccolta Giambi ed epodi); Sagra della primavera, titolo di un balletto di I. Stravinskij (rappresentato per la prima volta ant. o lett. sacra s. f. femm. sost. dell'agg. sagro, variante di sacro. - 1. a. ant. il rendere sacro, mediante un rito religioso, una chiesa, un altare o un'immagine religiosa consacrazione. sconsacrazione. b. festa per commemorare la fondazione e la consacrazione di una chiesa, il Definizione Treccani

Altre definizioni con festa; campestre; Manifesta re, esprimere con segni esteriori; Una festa molto elegante; Manifesta rsi in modo vago; Una festa che raccoglie la famiglia; Insetto canterino detto anche campestre ; Corsa campestre per centauri; Spiazzo campestre ; Trappola campestre ; Cerca nelle Definizioni