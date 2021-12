La definizione e la soluzione di: È una conseguenza dell ozio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NOIA

Curiosità : e una conseguenza dell ozio

Il termine ozio (derivato dal latino otium) genericamente si riferisce a ciò che caratterizza un lasso di tempo, più o meno lungo, durante il quale, occasionalmente ... Significato noia

nòia s. f. prob. dal provenz. noja, enoja; v. noiare che nasce dal ripetersi di cose uguali o uniformi: ripetere fino alla n.; venire a noia, di cosa che ingenera fastidio, senso di nausea, o addirittura di avversione: anche il cibo noia 'n?ja s. f. prob. dal provenz. noja, enoia. - 1. a. senso di insoddisfazione che proviene dal sentirsi occupato in una cosa monotona, dall'incapacità mi dà n.; le dà n. il fumo disagio, disturbo, fastidio. ? Espressioni: dare noia a qualcuno ? ?. c. spec. al plur., situazione imbarazzante, questione spiacevole e sim.: le Definizione Treccani

Altre definizioni con conseguenza; dell; ozio; conseguenza di un'appendicite; E' una conseguenza dell'ozio; E' conseguenza d'una faticaccia; Quindi, di conseguenza ; Un dispositivo dell e centrali telefoniche automatiche; La risposta dell a Sibilla; Giovano nella cura dell artrosi; La scaletta dell assemblea; Il dolce far dell ozio so; Un negozio in cui si vende di tutto; Negozio con piatti pronti; Negozio dove si vendono anche borse; Cerca nelle Definizioni