La definizione e la soluzione di: Una Casa automobilistica indiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TATA

Curiosità : Una Casa automobilistica indiana

La casa automobilistica è l'impresa dell'industria automobilistica che produce e commercializza autoveicoli. Nel primo secolo di vita dell'automobile ... Significato tata

tata s. f. e m. duplicazione della sillaba ta, consueta nel balbettio e nel richiamo dei bambini, già presente nel lat. masch., «papà» e «balio»), nel gr. t?ta, tat? e t?tta (con usi analoghi all’ital. tata e tato) e fin nel sanscr. tatah (pl. m. -i). – Voce infantile, usata con sign. diversi nelle tata s. f. duplicazione della sillaba ta, consueta nel balbettìo dei bambini, fam. - 1. disus. donna che dà il proprio latte a un bambino altrui balia, nutrice. 2. estens. donna, diversa dalla madre, che ha cura di un bambino baby-sitter, bambinaia, governante. Definizione Treccani

Altre definizioni con casa; automobilistica; indiana; Gioca in casa al Ferraris; La casa dei Jumbo; Un modello di successo in casa Skoda; Il casa to di san Domenico; Vi si disputa una 24 Ore automobilistica ; Si sceglie quello della casa automobilistica ; La più nota casa automobilistica spagnola; La Casa automobilistica di A1, A2, A3, A; Uno Stato dell Unione indiana ; Una ginnastica indiana ; La città indiana con il Taj Mahal; Noto saluto di origine indiana ; Cerca nelle Definizioni