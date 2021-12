La definizione e la soluzione di: Un... ambiente stagno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : COMPARTIMENTO

Curiosità : Un... ambiente stagno

un tipico ambiente di vita per piccoli animali e piante acquatiche, come la canna, il papiro o le ninfee. Stagno in un giardino L'alba su uno stagno sul ... Significato compartimento

s. m. der. di compartire. – 1. non com. Il compartire, distribuzione: c. de’ premi (T. Tasso). 2. a. Ciascuna delle parti in cui è suddivisa una superficie, una vettura, una scaffalatura, ecc. (più com. scompartimento). b. Nella costruzione navale, ciascuno dei grandi locali nei quali compartimento komparti'mento s. m. der. di compartire. - 1. non com. il compartire compartizione, non com. comparto, distribuzione, divisione, ripartizione, , ecc., anche fig. settore, spec. di armadio o di immobile non com. comparto, spec. di vettura scompartimento, spec. di armadio scomparto. 3. amministr. parte del Definizione Treccani

