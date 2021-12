La definizione e la soluzione di: Tutt altro che astratto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONCRETO

Curiosità : Tutt altro che astratto

generale e astratto", contrapposto ai diversi valori d'uso. Denaro e capitale, in quanto espressione rispettivamente del valore astratto e dell'accumulazione ... Significato concreto

concrèto agg. dal lat. concretus «denso, rappreso, concreto», part. pass. di concrescere c., alla sostanza del fatto; i suoi progetti non hanno nulla di c.; fammi un’offerta concreta. b. Che ha fondamento su dati di fatto, o che si attiene agli aspetti materiali e concreto kon'kr?to dal lat. concretus 'denso, rappreso, concreto'. - ¦ agg. 1. che è empiricamente individuabile o individuato: oggetti c. materiale, reale, tangibile. , sognatore. utopista. ¦ s. m., soloal sing. ciò che è reale, determinato, stabilito realtà. astratto, ideale. ? Locuz. prep.: in concreto e ? CONCRETAMENTE. Definizione Treccani

