La definizione e la soluzione di: Tubo a cinque elettrodi.

Soluzione 7 lettere : PENTODO

Curiosità : Tubo a cinque elettrodi

e un altro elettrodo, l'anodo, controllato dalla tensione a cui sono poste alcune parti metalliche (griglie) frapposte tra i due elettrodi. Poiché il ... Significato pentodo

pèntodo s. m. comp. di penta- e -odo1. – Tubo elettronico a cinque elettrodi comprendente anodo, catodo, griglia di controllo, griglia schermo e griglia di soppressione, impiegato nei dispositivi per l’amplificazione (di tensione o di potenza) di segnali elettrici (oggi è generalmente sostituito Definizione Treccani

