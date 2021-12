La definizione e la soluzione di: Lo si trasporta in gasdotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : METANO

Curiosità : Lo si trasporta in gasdotti

gasdotto anche il sistema di stazioni di pompaggio e di controllo associati alle tubazioni. La maggior parte dei gasdotti trasporta gas naturale. Si calcola ... Significato metano

metano s. m. der. di met(ile), col suffisso chim. -ano. del carbone fossile; m. artificiale o m. sintetico, il gas a elevato contenuto di metano ottenuto per metanazione del gas di sintesi o per idrogassificazione del carbone. metanolo meta'n?lo s. m. der. di metano, col suff. -olo³. - chim. alcol derivato dal metano per sostituzione di un atomo di idrogeno con un ossidrile, generalm. usato come combustibile alcol metilico, ? pop. spirito di legno. Definizione Treccani

