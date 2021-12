La definizione e la soluzione di: Il transatlantico che urtò contro un iceberg. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TITANIC

Curiosità : Il transatlantico che urto contro un iceberg

presenza di un enorme campo di iceberg proprio sulla rotta del transatlantico, ma anche questo messaggio non venne recapitato in plancia. Anzi, il marconista ... Significato titanic

tìtanic ‹-ik› o ‹-ic› s. m. pronunce arbitrarie dell’agg. ingl. titanic in occasione del tragico naufragio, nel 1912, del transatlantico inglese di questo nome (Titanic) in seguito a un urto contro un iceberg, nell’Atlantico settentr., durante il Definizione Treccani

