Il titolo della più bella

Soluzione 4 lettere : MISS

Curiosità : Il titolo della piu bella

complessi catanesi, alla fine degli anni sessanta Gianni Bella si trasferisce a Milano al seguito della sorella Marcella, che muove i primi passi come cantante ... Significato miss

miss ‹mis› s. f., ingl. accorc. di mistress (v.) (pl. misses dopo la seconda guerra mondiale ) soprattutto per indicare le «reginette» elette nei varî concorsi di bellezza: miss Universo, miss Italia; le miss hanno sfilato nel pomeriggio. miss mis, it. mis s. f., ingl. appellativo che, in ingl., si dà a donna non sposata, equivalente a signorina; abbrev. di mistress 'signora', dal fr. ant. maistress, mod. maîtresse. - massm. la migliore di un concorso di bellezza femminile: m. Italia reginetta di bellezza, star. ? Definizione Treccani

