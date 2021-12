La definizione e la soluzione di: Un tipo d ingranaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ELICOIDALE

Curiosità : Un tipo d ingranaggio

trasmissione è un parametro utilizzato in meccanica per caratterizzare come il movimento si trasferisce da una ruota dentata ad un'altra in un ingranaggio. Viene ... Significato elicoidale

elicoidale agg. der. di elica, con il suff. -oide e la terminazione -ale. – 1. Che si riferisce all’elica, sia come curva geometrica, sia come mezzo di propulsione meccanica: superficie e., elicoide; moto e. uniforme, quello composto di un moto uniforme di rotazione intorno a un asse fisso e di un elicoidale agg. der. di elica, col suff. -oide e la terminazione -ale. - 1. di superficie a forma di elicoide elicoide. 2. archit. di colonna e sim., avvolto a elica tortile. Definizione Treccani

