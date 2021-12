La definizione e la soluzione di: The __ Brothers: film con Belushi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BLUES

Curiosità : The __ Brothers: film con Belushi

ristoranti. Jim Belushi ricevette nel 2008 l'onorificenza di Onore della Nazione da parte dell'Albania, Paese del quale è cittadino dal 2009. Belushi è stato ... Significato blues

blues ‹blùu?› s. pl. angloamer. dalla locuz. ingl. (to) i neri degli stati meridionali, che esprimevano i loro sentimenti in lamenti individuali, i blues si svilupparono poi in una specie di ballata, di cui sono soggetti prevalenti la musica. Finestra di approfondimento Tipi, stili, forme e generi - 1. Belcanto; canto fermo, ?gurato, gregoriano; colonna sonora; jingle; musica a cappella, a programma, classica, colta, corale, da metal; jazz; new age; new wave; ragamuffin; ragtime; rap; rave; reggae; rhythm and blues; rock; ska; soul music; spiritual; techno; videomusic. 3. Allemanda; aria di bravura, di Definizione Treccani

