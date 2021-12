La definizione e la soluzione di: Il termine delle lezioni nelle scuole di tanti anni fa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FINIS

Curiosità : Il termine delle lezioni nelle scuole di tanti anni fa

di religione, è un'istituzione del concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica. Prevede che in tutte le scuole italiane siano riservate lezioni settimanali ... Significato finis

finis s. m., lat. (propr. «fine, termine»). – Parola con cui nelle scuole i bidelli annunciavano un tempo il termine delle lezioni; l’uso è quasi dappertutto scomparso, ma restano vive le espressioni al finis, dare il finis e sim., cioè il segnale che annuncia il termine delle lezioni. finale dal lat. tardo finalis, der. del sost. finis 'fine²' e 'fine³'. - ¦ agg. 1. che sta alla fine, che conclude: scena f.; esame f.; decisione f. conclusivo, preposto al nome ultimo. estremo. iniziale, primo. 2. estens. che risolve, che pone fine: la soluzione f. di un problema Definizione Treccani

Altre definizioni con termine; delle; lezioni; nelle; scuole; tanti; anni; La tendenza generale, detto con un termine economico; Il medico alienista con termine ormai poco usato; La zona periferica di una città... con un termine derivato dal latino; Al termine della vita... le più grandi arterie; Un dispositivo delle centrali telefoniche automatiche; Riguardanti il significato delle parole in un testo; La più vasta delle isole Baleari; Bandiere delle antiche milizie; È segreto nelle elezioni ; Commercio e collezioni smo di oggetti della seconda metà del Novecento; Tipo di elezioni ; Il collezioni smo di figurine ritagliate dalle scatole di fiammiferi; È segreto nelle elezioni; Risuona nelle vallate; Un fornelle tto per la pappa del bebè; La Q_nelle carte da gioco; Allievi di scuole navali; Frequentano scuole diverse dagli istituti tecnici; Le scuole per aspiranti sacerdoti; Allievi delle scuole navali; I suoi abitanti si chiamano teatini; Macchina con nastri rotanti abrasivi; Irritanti per la pelle; La seconda città per abitanti dell Alto Adige; La bandiera britanni ca; La città natale di Giovanni Verga; Si disputano ogni quattro anni ; Iniziali della Nanni ni; Cerca nelle Definizioni