La definizione e la soluzione di: Studia gli effetti dei raggi X. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : RADIOBIOLOGIA

Curiosità : Studia gli effetti dei raggi X

per la protezione degli esseri umani, poiché i raggi gamma e i raggi X producono effetti come ustioni, forme di cancro e mutazioni genetiche. Ad esempio ... Significato radiobiologia

radiobiologìa s. f. comp. di radio- (nel sign. a) e biologia. – Settore specialistico della biologia che studia l’azione esercitata dalle radiazioni ionizzanti sulla materia vivente e in partic. i meccanismi elementari di tale azione. Definizione Treccani

