La definizione e la soluzione di: Lo strumento impiegato dagli antichi scrivani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PENNA D\'OCA

Curiosità : Lo strumento impiegato dagli antichi scrivani

uomini liberi, ed erano organizzati in corporazioni. Non erano semplici scrivani, ma svolgevano funzioni amministrative come la stesura e la conservazione ... Significato penna%20d\%20oca

Definizione Treccani

