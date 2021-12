La definizione e la soluzione di: Storico fiume russo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BERESINA

Curiosità : Storico fiume russo

/'v?lga/; in russo: ??´????, in tataro Idel, anticamente conosciuto come Atil, Itil o Idil) è un fiume della Russia europea; è il più lungo fiume europeo ed ... Significato beresina

Definizione Treccani

Altre definizioni con storico; fiume; russo; È stata uno storico modello dell Alfa Romeo; Lungo periodo storico | Venerdì 26 novembre 2021; Lo storico conflitto fra Impero e Papato; Il periodo preistorico di un film di Spielberg; Il fiume di Milano; Il fiume di Alba; Il fiume di Vercelli; Si pratica scendendo un fiume con un robusto canotto; Un aereo russo ; Il compositore russo di 4 famosi concerti per piano; Nome russo di donna; Celebre poeta russo ;