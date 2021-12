La definizione e la soluzione di: Stambugio, sgabuzzino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : BUGIGATTOLO

Curiosità : Stambugio, sgabuzzino

cui si vede il padre che afferra una scure per abbattere la porta dello stambugio dove si è rifugiata la figlia, fino al punto in cui si vede quest'ultima ... Significato bugigattolo

bugigàttolo (ant. bugigatto) s. m. etimo incerto. – Stanzino piccolo e buio, usato per lo più come ripostiglio, e in genere locale assai piccolo, sgabuzzino: dorme in un b.; ha per bottega un b.; Perpetua, affaccendata a raccogliere il meglio di casa, e a nasconderlo in soffitta, o per i b. ( bugigattolo bud?i'gat:olo s. m. etimo incerto. - 1. locale minuscolo e buio cella, cubicolo, ripostiglio, sgabuzzino, stambugio, stanzino. sala, salone, stanzone. 2. estens. casa piccola e misera e ? BUCO² 2. b. Definizione Treccani

