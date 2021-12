La definizione e la soluzione di: Sta per modello o modifiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MOD

Curiosità : Sta per modello o modifiche

immersi (modello a panettone, in inglese plum pudding model o modello ad atomo pieno), rendendo neutro l'atomo nel suo complesso. Questo modello fu superato ... Significato mod

ostèllo s. m. dal fr. ant. ostel (da cui il mod. hôtel), che è il lat. hospitale fr. hôtel de ville): Su l’ostel di città stendardo nero (Carducci). 2. Nell’uso mod., o. (meno com. albergo) della gioventù, o anche per la gioventù (calchi dell’ingl. youth CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA oltraggio ol'trad?:o s. m. dal fr. ant. oltrage, ultrage mod. outrage, der. di oltra, ultra mod. outre 'oltre'; propr. 'cosa che va oltre il tollerabile'. - 1. offesa grave all'onore, alla dignità, al prestigio di una persona o di un'istituzione, in taluni casi perseguita come un reato: Definizione Treccani

