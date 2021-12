La definizione e la soluzione di: Spinge a farsi del male. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : AUTOLESIONISMO

Curiosità : Spinge a farsi del male

tardi in macchina davanti a un convento: interpretò quindi l'accaduto come "la chiamata del Signore" e ciò la spinse a farsi suora. Si riprende dai suoi ... Significato autolesionismo

s. m. der. di autolesione. – La deliberata produzione di una minorazione, temporanea o permanente, sul proprio corpo. In senso fig., atteggiamento o comportamento, più o meno deliberato o consapevole, che finisce col danneggiare fortemente chi lo assume, o che costituisce comunque una autolesionismo autolezjo'nizmo s. m. der. di autolesione. - 1. psicol. inclinazione a produrre consapevolmente un danno al proprio corpo ? masochismo. ? sadismo. 2. fig. atteggiamento che danneggia fortemente chi lo assume masochismo. autodistruzione. sadismo. Definizione Treccani

