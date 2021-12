La definizione e la soluzione di: Spesso occorre operarla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ERNIA

Curiosità : Spesso occorre operarla

fiducia tra tutti i suoi amici. Arizona: Convince tutti i medici che può operarla solo Callie ma si fa promettere che non le amputerà la gamba. Quest'ultima ... Significato ernia

èrnia s. f. dal lat. hernia. – 1. In patologia, fuoriuscita o dislocamento, rivestita dal peritoneo e dalla cute (a differenza del prolasso); invece nelle ernie addominali interne l’organo (stomaco, talora intestino, raramente altri visceri) si estroflette sequestrare v. tr. dal lat. tardo sequestrare, propr. 'separare, sottrarre', der. di sequestrum io sequèstro, ecc.. - 1. a. giur. attuare il provvedimento un rifugio bloccare, imprigionare, relegare, trattenere. c. med. riferito a un organo, stringerlo entro altri organi fino a produrne la sofferenza: s. un'ernia strozzare. Definizione Treccani

Altre definizioni con spesso; occorre; operarla; spesso quelle di fatto... conducono all ospedale; Un gusto spesso abbinato al cioccolato; spesso si scioglie in pioggia; In Veneto accompagnao spesso la polenta; occorre all inizio; occorre per il minestrone; occorre allinizio; Soccorre chi è in panne; Cerca nelle Definizioni