La definizione e la soluzione di: Le spelonche delle streghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ANTRI

Curiosità : Le spelonche delle streghe

il giovane Romualdo, implora il consiglio della Strega Bianca, la quale gli preannuncia che una delle sue figlie potrà vincere il duello. La profezia ... Significato antri

pàtina s. f. dal lat. patina «padella» (e poi anche il pasticcio che vi è contenuto e ne riceve la forma), con evoluzione su una superficie nascondendone o alterandone l’aspetto e il colore originarî: antri rivestiti d’incrostazioni cristalline, di patine e iridescenze salmastre (E. Cecchi); sugli CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA Definizione Treccani

