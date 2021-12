La definizione e la soluzione di: Sostiene la squadra del cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TIFOSO

Curiosità : Sostiene la squadra del cuore

ottobre 2013 in Internet Archive. ^ Giorgio Armani sostiene i designer emergenti. ^ Giorgio Armani sostiene i giovani designer. stella Jean sfila nel teatro ... Significato tifoso

tifóso agg. der. di tifo. – 1. In medicina: a. di sport, acceso sostenitore di una squadra sportiva o di un atleta: gli spettatori più tifosi; spesso sostantivato: i t. della squadra locale; essere un t. del pugilato (o di un tifoso ti'foso s. m. der. di tifo f. -a. - chi sostiene appassionatamente una squadra, un personaggio e sim.: i t. della squadra locale aficionado, fan, fedelissimo, supporter. fanatico, patito. ammiratore, simpatizzante, sostenitore. Definizione Treccani

