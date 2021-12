La definizione e la soluzione di: Sono simili alle tegole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COPPI

Curiosità : Sono simili alle tegole

(o altre rocce), il legno, il cemento, la terracotta o il metallo. Le tegole sono utilizzate solitamente come manto di copertura per le coperture a tetto ... Significato coppi

tégola s. f. lat. tegula, der. di tegere «coprire»; cfr. teglia. cupole, ecc.; si distinguono t. curve, di forma semicilindrica, leggermente rastremate, quali i coppi semplici e doppî, e t. piane, trapezoidali o rettangolari, quali gli embrici e CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA Definizione Treccani

Altre definizioni con sono; simili; alle; tegole; sono quasi due in un fiasco; Lo sono le speranze; sono dello stesso paese; Lo sono i verricelli; Sono simili ai ghiacciai; Sono simili ai flauti; Suini simili ai cinghiali; Famiglia di marsupiali simili alle talpe; Si alle arono con gli Apache; Fred __, attore-balle rino; La più vasta valle d ltalia; La Galle rani ritratta da Leonardo; Sono coperti di tegole ; Pettegole zzo mondano; Strascico di pettegole zzo; Fucine di pettegole zzi; Cerca nelle Definizioni