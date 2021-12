La definizione e la soluzione di: Sono quasi due in un fiasco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LITRI

Curiosità : Sono quasi due in un fiasco

altri significati, vedi Fiasco (disambigua). Il fiasco è un contenitore per il trasporto e lo stoccaggio del vino. Prodotto in vetro sottile, bianco o ... Significato litri

stàio (ant. staro) s. m. lat. sextarius: v. es., valeva in Toscana 24,36 litri; a Casale Monferrato 16,16 litri; a Forlì 72,16 litri; a Milano e a Novara valeva 18,27 litri; a Parma 47,04 litri (per il grano); a Venezia 83 tanica 'tanika s. f. var. di tanca. - recipiente trasportabile per liquidi, di forma parallelepipeda: una t. da 20 litri bidone, non com. tanca, tank, di metallo latta. ? piuttosto capace fusto. Definizione Treccani

