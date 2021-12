La definizione e la soluzione di: Snoopy lo sfida in immaginari duelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : BARONE ROSSO

Curiosità : Snoopy lo sfida in immaginari duelli

Significato barone%20rosso

passàggio s. m. dal fr. (ant.) passage, der. di passer «passare». – 1. stretto di Gibilterra ; il p. del Mar Rosso , nell’esodo degli Ebrei dall’Egitto. lo ’mperadore donò una grazia a un suo barone, che qualunque uomo passasse per sua terra, araldica Elementi araldici - Arma o arme o insegna o stemma; bandiera; blasone; cercine; cimiero; corona; divisa; elmo; laccio d’amore; lambrecchini o svolazzi; mantello, manto; motto; ornamenti 1. Smalti: arancione; azzurro; nero; porpora; rosso; verde. 2. Metalli: argento; oro. 3 ; vaiato; vaio. Corone - Di arciduca; di barone; di città; di comune; di conte; di duca Definizione Treccani

