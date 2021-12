La definizione e la soluzione di: La sigla del mal sottile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TBC

Curiosità : La sigla del mal sottile

personaggio principale di Red Dead Redemption II. In passato la tubercolosi è stata chiamata "mal sottile" o "consunzione", poiché sembrava consumare le persone ... Significato tbc

tbc (o T.B.C.) s. f. – Abbreviazione di class='testo_corsivo'>tubercolosi: ammalato di tbc; aveva preso la tbc in guerra; e come equivalente di tubercolotico, come s. m. o f.: è un tbc, una tbc. tbc tib:i't?:i o t.b.c. s. f. abbrev. di tubercolosi. - med. malattia infettiva e contagiosa, spec. polmonare, provocata dal bacillo di Koch ? fam. consunzione, non com. etisia, ? disus. mal sottile, tisi, tubercolosi. Definizione Treccani

Altre definizioni con sigla; sottile; Una sigla ... stradale; La sigla di Milano; sigla per oli e formaggi; sigla di un istituto di studi politici; Un tipo di corda sottile ; sottile , delicata e scaltra; Il sottile della TV iniz; sottile muro divisorio; Cerca nelle Definizioni