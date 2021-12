La definizione e la soluzione di: Serie di cose allineate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FILA

Curiosità : Serie di cose allineate

Tommy la stella dei Giants (???? Kyojin no Hoshi?) è il titolo italiano di una serie anime giapponese, tratta dal manga Kyojin no Hoshi (La stella dei Giants) ... Significato fila

fila s. f. da filo1. – 1. Disposizione di persone o cose poste rapida, che in origine è il fuoco di una truppa eseguito dalle prime due righe che sparano fila per fila; fig., un fuoco di f. di domande, e sim. In marina, si diceva fuoco di f CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI fila s. f. da filo. - 1. serie di cose o persone poste su una medesima linea: una f. di scolari; poltrone di prima f. non com. filiera, riga, di piante e sim. , filza, infilata, sequela, sequenza, serie, sfilza, successione, lett. teoria. ? Locuz. prep.: di fila in successione ininterrotta di filato, di seguito, ininterrottamente. Definizione Treccani

