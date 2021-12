La definizione e la soluzione di: Seles, ex campionessa di tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MONICA

Curiosità : Seles, ex campionessa di tennis

Monica Seles (nata Monika Seleš, ungh. Mónika Szeles; Novi Sad, 2 dicembre 1973) è un'ex tennista jugoslava, naturalizzata statunitense dal 1994; nel ... Significato monica

mònica s. f. – 1. Variante ant. o dial. di monaca. 2. a. Vitigno sardo (spec. della provincia di Cagliari ) che dà grappoli grandi, piramidali, spargoli con acini medî, neri. b. Vino rosso ottenuto dalle uve di tale vitigno, di colore rubino chiaro, profumo intenso, vinoso, asciutto, di gradazione CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

