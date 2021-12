La definizione e la soluzione di: È segreto nelle elezioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VOTO

Curiosità : e segreto nelle elezioni

voto segreto, per garantire la libertà dei votanti, e secondo una disciplina procedurale che va sotto il nome di diritto elettorale. Le elezioni possono ... Significato voto

vóto s. m. lat. votum, der. di votus, part. pass. di vovere o più genericamente come offerta devota. Con sign. concr., l’oggetto che si offre in voto (v. ex voto): portare un v. al Santuario; può attaccare un v. alla Madonna, se non è morto voto² 'voto ant. boto s. m. lat. votum, der. di votus, part. pass. di vovere 'votare²'. - 1. a. teol. impegno di fare o non fare qualcosa assunto oggetto che si offre in voto: portare un v. al santuario ex voto. c. estens. spec. suffragio. ? Espressioni: astenersi dal voto non andare a votare deliberatamente Definizione Treccani

