La definizione e la soluzione di: Sedare, calmare.

Soluzione 6 lettere : LENIRE

Curiosità : Sedare, calmare

Nel cercare un farmaco che potesse bloccare l’azione dell’istamina e calmare i pazienti, si imbatté nella clorpromazina. Laborit, sorpreso dall’azione ... Significato lenire

lenire v. tr. dal lat. lenire, der. di lenis «lene» (io lenisco, eterne risse Ardon che tu né sai né puoi lenir (Carducci). ? Part. pres. leniènte, raro come agg. (che lenisce o ha capacità di lenire) e ant. come s. m. (rimedio lenitivo): ella der. di lenis 'lene' io lenisco, tu lenisci, ecc.. - rendere più lieve e più sopportabile: l. il dolore addolcire, alleggerire, alleviare, attenuare, attutire, calmare, mitigare, placare, ridurre, sedare, smorzare. accentuare, acuire, acutizzare, aggravare, aumentare, esacerbare, esasperare Definizione Treccani

