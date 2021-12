La definizione e la soluzione di: Lo scarto di rendimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPREAD

Curiosità : Lo scarto di rendimento

Lo scarto quadratico medio (o deviazione standard, o scarto tipo, o scostamento quadratico medio) è un indice di dispersione statistico, vale a dire una ... Significato spread

› s. ingl. propr. «diffusione, espansione», dal v. (to) spread «spargere», di origine germ. (pl. spreads ‹sprèd?›), usato in ital. al masch. – Nel linguaggio economico-finanziario: 1. Contratto di borsa a premio (v. premio, n. 2 c), analogo allo stellaggio, mediante il quale uno dei contraenti Definizione Treccani

